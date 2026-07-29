Таким образом, «Левски» и «Хапоэль» Беэр-Шева продолжают свой путь в Лиге чемпионов, а «Университатя» и «Викингур» будут играть в Лиге Европы.

Общий счет противостояния — 3:2 в пользу «Хапоэля». Первый матч завершился победой «Викингура» со счетом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Ахмед Захи (65') и Амир Ганах (80').

В параллельной встрече «Хапоэль» Беэр-Шева забил два безответных мяча в ворота исландского «Викингура» — 2:0.

Общий счет противостояния — 3:2 в пользу «Левски» благодаря минимальной победе софийской команды на своем поле в первом матче.

Голами в составе хозяев забили Никушор Банку (45+2') и Адриан Рус (48'). У гостей отличились Эвертон Бала (13') и Алдаир Невеш (16').

2.02

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