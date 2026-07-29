Завершились две встречи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Университатя» Крайова разошлась миром с болгарским «Левски» — 2:2.
Голами в составе хозяев забили Никушор Банку (45+2') и Адриан Рус (48'). У гостей отличились Эвертон Бала (13') и Алдаир Невеш (16').
Общий счет противостояния — 3:2 в пользу «Левски» благодаря минимальной победе софийской команды на своем поле в первом матче.
В параллельной встрече «Хапоэль» Беэр-Шева забил два безответных мяча в ворота исландского «Викингура» — 2:0.
Голами в составе победителей отметились Ахмед Захи (65') и Амир Ганах (80').
Результат матча
Общий счет противостояния — 3:2 в пользу «Хапоэля». Первый матч завершился победой «Викингура» со счетом 2:1.
Таким образом, «Левски» и «Хапоэль» Беэр-Шева продолжают свой путь в Лиге чемпионов, а «Университатя» и «Викингур» будут играть в Лиге Европы.