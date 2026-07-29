Завершились две встречи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Университатя» — «Левски»
«Университатя» — «Левски» globallookpress.com

«Университатя» Крайова разошлась миром с болгарским «Левски» — 2:2.

Голами в составе хозяев забили Никушор Банку (45+2') и Адриан Рус (48'). У гостей отличились Эвертон Бала (13') и Алдаир Невеш (16').

Общий счет противостояния — 3:2 в пользу «Левски» благодаря минимальной победе софийской команды на своем поле в первом матче.

В параллельной встрече «Хапоэль» Беэр-Шева забил два безответных мяча в ворота исландского «Викингура» — 2:0.

Голами в составе победителей отметились Ахмед Захи (65') и Амир Ганах (80').

Результат матча

Хапоэль Б-ШБеэр-ШеваХапоэль Б-Ш2:0Викингур РВикингур РРейкьявик
1:0 Zahi Ahmed 65'
Хапоэль Б-Ш:  Офир Марсиано,  Miguel Vitor,  Матан Балтакса (Офир Давидзада 75'),  Кингз Кангва,  Igor Zlatanovic,  Zahi Ahmed,  Guy Mizrahi,  Djibril Diop (Itay Rotman 36'),  Niv Yehoshua (Элиэль Перец 58'),  Lucas de Souza Ventura,  Javon East
Викингур Р:  Оливер Экрот,  Карл Гуннарссон,  Арон Элис Трандарсон (Виктор Андрасон 75'),  Тарик Ибрахимаджич (Sveinn Hauksson 9'),  Даниэль Хафстейнссон,  Гилфи Сигурдссон,  Гуннар Ватнхамар,  Валдимар Тоур Ингимюндарсон (Свейдн Торкельссон 75'),  Оускар Боргтоурссон (Stigur Diljan Thordarson 15'),  Хельги Гудьонссон,  Aron Fridriksson
Жёлтые карточки:  Элиэль Перец 69',  Igor Zlatanovic 87',  Офир Марсиано 90+5',  Кингз Кангва 90+5'  —  Гуннар Ватнхамар 55',  Даниэль Хафстейнссон 63'

Общий счет противостояния — 3:2 в пользу «Хапоэля». Первый матч завершился победой «Викингура» со счетом 2:1.

Таким образом, «Левски» и «Хапоэль» Беэр-Шева продолжают свой путь в Лиге чемпионов, а «Университатя» и «Викингур» будут играть в Лиге Европы.