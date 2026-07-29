Переход полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко в аргентинский «Ривер Плейт» оказался под угрозой срыва.

Эсекьель Барко globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Ренцо Пантич, главным препятствием для сделки могут стать финансовые запросы 27-летнего футболиста. Барко рассчитывает получать около четырёх миллионов евро в год. В случае выполнения этих требований он станет самым высокооплачиваемым игроком «Ривер Плейт».

Несмотря на желание аргентинца вернуться на родину уже этим летом, руководство клуба пока не готово согласиться на предложенные условия, поэтому переговоры могут зайти в тупик.

В минувшем сезоне РПЛ Барко в 29 матчах за «Спартак» забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.