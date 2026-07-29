Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о переходе голкипера Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА.

Максим Бориско globallookpress.com

«Через одну‑две игры Бориско встанет в ворота ЦСКА. По большому счёту, мы же привыкли, что у ЦСКА есть один вратарь — Игорь Акинфеев. Владислав Тороп подменял его только в Кубке России.

Понятно, что последние два сезона уже и не только в кубке. Однако, глобально мы понимаем, что любой вратарь, который находился в системе ЦСКА, понимал, что-либо травма, либо дисквалификация позволит ему встать в ворота.

Думаю, что покупка Бориско — это подготовка ЦСКА к тому, что следующим летом Игорь завершит карьеру. Я это вижу так», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Напомним, что Бориско подписал контракт с ЦСКА до лета 2029-го года с опцией автоматического продления еще на один сезон.

Бориско провел за «Балтику» 110 матчей, 57 из которых отыграл «на ноль».