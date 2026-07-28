Известный российский специалист Александр Тарханов решил оставить должность главного тренера женской команды «Енисей».

Александр Тарханов globallookpress.com

«Александр Тарханов покинул пост главного тренера ЖФК "Енисей". Специалист возглавлял команду с января текущего года. В сезоне Суперлиги команда из Красноярска под его руководством провела 13 матчей и набрала три очка, расположившись на 13‑м месте турнирной таблицы.

Опытный тренер продолжит работу в системе клуба. Александр Тарханов будет руководить мужской молодёжной командой "Енисея"», — сказано в сообщении клуба на официальном сайте.

71‑летний Тарханов — заслуженный тренер России. Он известен по работе с ЦСКА, «Торпедо», «Крыльями Советов», «Уралом» и другими клубами.