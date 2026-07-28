«Шэмрок» одержал победу над «Арарат-Арменией» (2:1) в ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.
В составе хозяев поля голами отметились Мэттью Хили на 12-й минуте и Аарон Грин на 37-й минуте.
Единственный гол у «Арарат-Армении» забил Сандро Лима на 74-й минуте.
Результат матча
Шэмрок РоверсДублин2:1Арарат-АрменияЕреван
1:0 Мэтт Хили 12' 2:0 Аарон Грин 37'
Шэмрок Роверс: Эдвард Макгинти, Роберто Лопес, Ли Грэйс (Daniel Mandroiu 84'), Тунмисе Собовале, Джейк Мулрани (Энда Стивенс 77'), Дилан Уоттс (Надж Рази 85'), Мэтт Хили, Джек Бирн, Адам Бреннан, Аарон Грин (Джонатан Афолаби 77'), Грэм Бурк (Майкл Нунан 88')
Арарат-Армения: Александрос Малис, Эдгар Григорянз, Карен Мурадян, Максанс Карлье (Мишель Айвазян 84'), Артур Серобян, Zidane Agustini Banjaqui, Sandro Cesar Cordovil de Lima, Hugo da Silva Oliveira, Bruno Ricardo Valdez Wilson, Junior Julio, Joao Victor Donna Bravim
По итогам этого противостояния «Арарат-Армения» (2:0, 1:2) обыграл «Шэмрок» и пробился в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.