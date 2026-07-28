«Шэмрок» одержал победу над «Арарат-Арменией» (2:1) в ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.

В составе хозяев поля голами отметились Мэттью Хили на 12-й минуте и Аарон Грин на 37-й минуте.

Единственный гол у «Арарат-Армении» забил Сандро Лима на 74-й минуте.

Результат матча

Шэмрок Роверс Дублин 2:1 Арарат-Армения Ереван

1:0 Мэтт Хили 12' 2:0 Аарон Грин 37'

Шэмрок Роверс: Эдвард Макгинти, Роберто Лопес, Ли Грэйс ( Daniel Mandroiu 84' ), Тунмисе Собовале, Джейк Мулрани ( Энда Стивенс 77' ), Дилан Уоттс ( Надж Рази 85' ), Мэтт Хили, Джек Бирн, Адам Бреннан, Аарон Грин ( Джонатан Афолаби 77' ), Грэм Бурк ( Майкл Нунан 88' )