Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал переход голкипера Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА.

Максим Бориско globallookpress.com

«ЦСКА через этот трансфер продумывает, как жить после Игоря Акинфеева? Да, это взгляд в будущее. Этот трансфер придаст команде стабильности. Теперь у них два таких опытных вратаря. Таким образом они, конечно же, укрепили вратарскую позицию.

Но никто же теперь не говорит, что Бориско сразу будет играть, правильно? Взаимодействие с защитниками еще, может быть, не налажено, он должен еще войти в тренировочный процесс, почувствовать связки и схему. И Владислав Тороп тоже будет конкурировать.

Для "Балтики", конечно, это очень большая потеря. В прошлом году было видно, что потеря Бориско из‑за травмы сказалась», — сказал Сенников «Матч ТВ».

Напомним, что Бориско подписал контракт с ЦСКА до лета 2029-го года с опцией автоматического продления соглашения на еще один сезон.