Клуб Второй лиги «Динамо» Санкт‑Петербург объявил о назначении на пост главного тренера Сергея Рыжикова.

Сергей Рыжиков globallookpress.com

«Сергей Рыжиков — новый главный тренер ФК "Динамо-СПб"! Контракт со специалистом рассчитан до конца 2026 года с возможностью продления. Приветствуем Сергея Викторовича в команде! Желаем продуктивной работы и громких побед вместе с "Динамо-СПб"!» — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

45-летний Рыжиков был известным голкипером, выступал в составе сборной России. В составе «Рубина» он два раза становился чемпионом России. Как тренер он трудился в казанском «Соколе», подмосковных «Химках», тамбовском «Спартаке», грозненском «Ахмате» и калининградской «Балтике».

«Динамо» Спб играет во Второй лиге (дивизион Б, группа 2).