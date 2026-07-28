Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес успешно перенёс операцию на спине.

В заявлении пресс-службы «горожан» отмечается, что чемпион мира в составе сборной Испании на протяжении некоторого времени испытывал проблемы со спиной, поэтому было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

Теперь 30-летнего футболиста ждёт восстановительный этап. В клубе подчеркнули, что реабилитация будет краткосрочной, после чего Родри начнёт возвращение к тренировкам.

«Все в "Манчестер Сити" желают Родри скорейшего выздоровления», — говорится в официальном сообщении «горожан».

Испанский хавбек выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. В минувшем сезоне Родри провёл 33 матча во всех турнирах, записав на свой счёт два забитых мяча.