Итальянский специалист Клаудио Раньери станет техническим директором сборной Италии, сменив на этом посту Паоло Мальдини, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Клаудио Раньери globallookpress.com

Ранее стало известно, что новым главным тренером сборной будет Роберто Манчини. До этого на эту должность претендовал Андреа Пирло, но 27 июля он отказался от предложения, так как возникли сложности из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией.

После этого стало известно, что Паоло Мальдини и его советник Леонардо покинут свои должности в Федерации футбола Италии.