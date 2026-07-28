Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал слухи о возможном переходе французского вингера Майкла Олисе в мадридский «Реал», дав понять, что клуб не намерен расставаться с одним из своих лидеров.

Майкл Олисе globallookpress.com

По словам функционера, никакой официальной активности со стороны испанского гранда не было.

«Олисе останется. Из "Реала" мы не получили ни писем, ни факсов, ни звонков. Интересно наблюдать, сколько всего может распространяться, зная правду. Признаюсь, я сбился со счёта, сколько раз меня спрашивали об этом», — приводит слова Дризена RMC Sport.

Контракт Олисе с мюнхенским клубом действует до лета 2029 года. В прошлом сезоне вингер провёл 52 матча во всех турнирах, отметившись 22 забитыми мячами и 31 результативной передачей.