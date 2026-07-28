Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер признался, что с высокой долей вероятности завершит профессиональную карьеру после окончания сезона-2026/27.

Мануэль Нойер globallookpress.com

В мае 40-летний вратарь продлил соглашение с мюнхенским клубом ещё на один год, однако не исключил, что следующий сезон станет для него последним в футболе.

«Я не выхожу на поле с мыслью: "Это мой последний матч". Но всё действительно указывает на то, что я завершу карьеру (в конце сезона). Наверное, в 85% случаев я бы уже завершил карьеру, но играть в этой команде, работать с этим штабом и тренерским коллективом — настоящее удовольствие. У нас всегда есть возможность бороться за все титулы.

Команда находится на самом высоком уровне. Именно поэтому есть те самые 15%, из-за которых я сказал себе: "Нет, я обязательно должен продолжить". Мне это действительно приносит удовольствие. Чувствую, что по-прежнему способен приносить команде пользу. И при этом я ощущаю полную поддержку своей семьи и друзей», — приводит слова Нойера Bild.

Немецкий вратарь защищает цвета «Баварии» с 2011 года.