Итальянский «Наполи» проявляет предметный интерес к центральному защитнику лондонского «Челси» Бенуа Бадьяшилю, сообщает издание Footmercato.

Бенуа Бадьяшиль globallookpress.com

На фоне масштабной летней перестройки состава руководство «синих» готово расстаться с 25-летним французом в текущее трансферное окно, и неаполитанцы уже начали активную работу по организации этого перехода.

Лондонский клуб рассчитывает выручить от продажи оборонца не менее 30 миллионов евро, однако пока нет точной информации, согласятся ли боссы «Наполи» на такие финансовые условия. Ранее подписать Бадьяшиля пытался испанский «Реал Сосьедад», но те переговоры завершились безрезультатно.

В минувшем сезоне защитник не имел стабильного места в стартовом составе «Челси», приняв участие лишь в 16 официальных матчах во всех турнирах. Стоит отметить, что авторитетный аналитический портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость французского футболиста в 15 миллионов евро.