Пресс-служба Итальянской федерации футбола объявила в социальной сети X, что новым главным тренером национальной сборной стал Роберто Манчини.

Роберто Манчини globallookpress.com

Ранее он работал в России. С 2017 по 2018 год Манчини тренировал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Под его руководством команда не вошла в тройку призёров Российской Премьер-Лиги. После «Зенита» Манчини возглавил сборную Италии, с которой завоевал титул чемпиона Европы в 2020 году.

Важно отметить, что Италия не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, который прошёл летом в США, Мексике и Канаде. Победу на турнире одержала сборная Испании.