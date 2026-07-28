Московский «Спартак» сделал предложение бразильскому «Палмейрасу» по поводу нападающего сборной Аргентины Флако Лопеса.

Флако Лопес globallookpress.com

Как сообщает издание UOL, красно‑белые предложили за 25‑летнего игрока 20 млн € гарантированных выплат и 5 млн € бонусами, но получили отказ, так как клуб из Сан‑Паулу не намерен отпускать своего ключевого футболиста.

За «Палмейрас» Флако Лопес играет с 2022 года, перейдя из аргентинского «Лануса». В этом сезоне он сыграл 35 матчей, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. В составе сборной Аргентины на его счету 7 матчей. С ней он выиграл серебряные медали на ЧМ‑2026.