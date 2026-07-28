«Мьельбю» сыграл вничью с «Линкольном» (0:0) в ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.

За весь матч хозяева поля 4 раза подали угловой и дважды попали в офсайд. «Мьельбю» нанес 9 ударов в створ ворот и совершил 30 штрафных.

Результат матча

Линкольн Лига чемпионов. Квалификация 0:0 Мьельбю Хеллевик

Линкольн: Наусет Сантана, Бернарду Лопеш, Кристиан Рутьенс, Нано, Хоэ ( Итан Джолли 70' ), Юллиани Эрстелинг, Факундо Альварес ( Nico Pinto 46' ), Армандо Соса Манди, Тони Гарсия, Кике Гомес ( Yussef Flalhi Idrissi 64' ), Manuel Toledano

Мьельбю: Робин Валлиндер, Том Петтерссон, Людвиг Сванберг ( Axel Noren 81' ), Эллиот Страуд ( Viktor Gustafson 64' ), Али Юссеф ( Йеппе Кьер 46' ), Аки Дебес Самуэльсен, Jesper Gustavsson, Romeo Leandersson ( Olle Lindberg 64' ), Jacob Bergstrom, Max Nielsen ( Villiam Granath 64' ), Abdullah Iqbal

Жёлтые карточки: Нано 48', Армандо Соса Манди 72', Юллиани Эрстелинг 77' — Том Петтерссон 33', Аки Дебес Самуэльсен 39', Людвиг Сванберг 56', Йеппе Кьер 69', Jesper Gustavsson 90+1'