«Мьельбю» сыграл вничью с «Линкольном» (0:0) в ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.
За весь матч хозяева поля 4 раза подали угловой и дважды попали в офсайд. «Мьельбю» нанес 9 ударов в створ ворот и совершил 30 штрафных.
Результат матча
ЛинкольнЛига чемпионов. Квалификация0:0МьельбюХеллевик
Линкольн: Наусет Сантана, Бернарду Лопеш, Кристиан Рутьенс, Нано, Хоэ (Итан Джолли 70'), Юллиани Эрстелинг, Факундо Альварес (Nico Pinto 46'), Армандо Соса Манди, Тони Гарсия, Кике Гомес (Yussef Flalhi Idrissi 64'), Manuel Toledano
Мьельбю: Робин Валлиндер, Том Петтерссон, Людвиг Сванберг (Axel Noren 81'), Эллиот Страуд (Viktor Gustafson 64'), Али Юссеф (Йеппе Кьер 46'), Аки Дебес Самуэльсен, Jesper Gustavsson, Romeo Leandersson (Olle Lindberg 64'), Jacob Bergstrom, Max Nielsen (Villiam Granath 64'), Abdullah Iqbal
Жёлтые карточки: Нано 48', Армандо Соса Манди 72', Юллиани Эрстелинг 77' — Том Петтерссон 33', Аки Дебес Самуэльсен 39', Людвиг Сванберг 56', Йеппе Кьер 69', Jesper Gustavsson 90+1'
«Мьельбю» одержал победу над «Линкольном» по сумме двух встреч (3:0, 0:0) и пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Линкольн» завершил свое выступление на турнире.