Завершились два ответных матча 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.

«Динамо» Загреб
«Динамо» Загреб globallookpress.com

В одной из встреч загребское «Динамо» одержало победу над «Туном» (3:2 ДВ).

В основное время команды обменялись голами. У «Туна» отличились Бригтон Лабо на 4-й минуте и Марко Бюрки на 22-й минуте.

В составе загребского «Динамо» голами отметились Дион Белё на 74-й минуте и Лукас Качавенда на 79-й минуте.

Команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказались хозяева. Победный гол забил Морис Валинчич на 112-й минуте.

Результат матча

Динамо ЗЗагребДинамо З3:2ТунТунЛига чемпионов. Квалификация
0:1 Brighton Labeau 4' 0:2 Marco Burki 22' 1:2 Дион Белё 74' 2:2 Lukas Kacavenda 79' 3:2 Морис Валинчич 112'
Динамо З:  Иван Филипович,  Морис Валинчич,  Серхи Домингес (Нико Галешич 91'),  Скотт Маккена,  Бруно Года (Маттео Перес Винлёф 46'),  Йосип Мишич (Степан Раделич 120'),  Габриэль Видович (Fran Topic 58'),  Миха Зайц,  Дион Белё,  Матео Лисица (Lukas Kacavenda 58'),  Мислав Оршич (Арбер Ходжа 59')
Тун:  Фабио Фер (Кристофер Ибайи 106'),  Brighton Labeau (Nicolas Burgy 68'),  Furkan Dursun (Marc Gutbub 46'),  Valmir Matoshi,  Nassim Zoukit,  Justin Roth (Лейтон Стюарт 116'),  Nils Reichmuth (Lucien Dahler 77'),  Michael Heule,  Marco Burki,  Jan Bamert,  Niklas Steffen
Жёлтые карточки:  Миха Зайц 21',  Бруно Года 27',  Йосип Мишич 62',  Арбер Ходжа 120'  —  Кристофер Ибайи 117'
Красная карточка:  Marco Burki 67' (Тун)

По итогам этого противостояния загребское «Динамо» пробилось в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. «Тун» завершил свое выступление на турнире.

В параллельном матче «Штурм» одержал победу над «Хартсом» со счетом 2:0.

У австрийской команды отличились Симон Зайдль на 64-й минуте и Эмран Согло на 68-й минуте.

«Штурм» по сумме двух встреч (4:0 и 2:0) обыграл «Хартс» и вышел в следующий раунд квалификации ЛЧ.