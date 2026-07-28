Завершились два ответных матча 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.

В одной из встреч загребское «Динамо» одержало победу над «Туном» (3:2 ДВ).

В основное время команды обменялись голами. У «Туна» отличились Бригтон Лабо на 4-й минуте и Марко Бюрки на 22-й минуте.

В составе загребского «Динамо» голами отметились Дион Белё на 74-й минуте и Лукас Качавенда на 79-й минуте.

Команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказались хозяева. Победный гол забил Морис Валинчич на 112-й минуте.

Результат матча Динамо З Загреб 3:2 Тун Лига чемпионов. Квалификация 0:1 Brighton Labeau 4' 0:2 Marco Burki 22' 1:2 Дион Белё 74' 2:2 Lukas Kacavenda 79' 3:2 Морис Валинчич 112' Динамо З: Иван Филипович, Морис Валинчич, Серхи Домингес ( Нико Галешич 91' ), Скотт Маккена, Бруно Года ( Маттео Перес Винлёф 46' ), Йосип Мишич ( Степан Раделич 120' ), Габриэль Видович ( Fran Topic 58' ), Миха Зайц, Дион Белё, Матео Лисица ( Lukas Kacavenda 58' ), Мислав Оршич ( Арбер Ходжа 59' ) Тун: Фабио Фер ( Кристофер Ибайи 106' ), Brighton Labeau ( Nicolas Burgy 68' ), Furkan Dursun ( Marc Gutbub 46' ), Valmir Matoshi, Nassim Zoukit, Justin Roth ( Лейтон Стюарт 116' ), Nils Reichmuth ( Lucien Dahler 77' ), Michael Heule, Marco Burki, Jan Bamert, Niklas Steffen Жёлтые карточки: Миха Зайц 21', Бруно Года 27', Йосип Мишич 62', Арбер Ходжа 120' — Кристофер Ибайи 117' Красная карточка: Marco Burki 67' (Тун)

Статистика матча 6 Удары в створ 3 16 Удары мимо 2 76 Владение мячом 24 14 Угловые удары 1 0 Офсайды 3 15 Фолы 13

По итогам этого противостояния загребское «Динамо» пробилось в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. «Тун» завершил свое выступление на турнире.

В параллельном матче «Штурм» одержал победу над «Хартсом» со счетом 2:0.

У австрийской команды отличились Симон Зайдль на 64-й минуте и Эмран Согло на 68-й минуте.

«Штурм» по сумме двух встреч (4:0 и 2:0) обыграл «Хартс» и вышел в следующий раунд квалификации ЛЧ.