Завершились два ответных матча 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.
В одной из встреч загребское «Динамо» одержало победу над «Туном» (3:2 ДВ).
В основное время команды обменялись голами. У «Туна» отличились Бригтон Лабо на 4-й минуте и Марко Бюрки на 22-й минуте.
В составе загребского «Динамо» голами отметились Дион Белё на 74-й минуте и Лукас Качавенда на 79-й минуте.
Команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказались хозяева. Победный гол забил Морис Валинчич на 112-й минуте.
Результат матча
По итогам этого противостояния загребское «Динамо» пробилось в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. «Тун» завершил свое выступление на турнире.
В параллельном матче «Штурм» одержал победу над «Хартсом» со счетом 2:0.
У австрийской команды отличились Симон Зайдль на 64-й минуте и Эмран Согло на 68-й минуте.
«Штурм» по сумме двух встреч (4:0 и 2:0) обыграл «Хартс» и вышел в следующий раунд квалификации ЛЧ.