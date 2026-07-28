В следующем поединке РПЛ «Зенит» сыграет против «Оренбурга» 2-го августа.

«Соболев стал в раму (ворота) забивать, башкой он 100% сильнее Тюкавина. Больше того. Это пенальтист, это провокатор, этот всё, что хочешь, сделает для победы. Мать родную продаст, лишь бы выиграл Зенит», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Напомним, что форвард оформил дубль в матче 1-го тура РПЛ против тольяттинского «Акрона» (5:0).

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