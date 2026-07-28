Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.
Напомним, что форвард оформил дубль в матче 1-го тура РПЛ против тольяттинского «Акрона» (5:0).
«Соболев стал в раму (ворота) забивать, башкой он 100% сильнее Тюкавина. Больше того. Это пенальтист, это провокатор, этот всё, что хочешь, сделает для победы. Мать родную продаст, лишь бы выиграл Зенит», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
В следующем поединке РПЛ «Зенит» сыграет против «Оренбурга» 2-го августа.