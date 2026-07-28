«Арсенал» продвинулся в переговорах с «Ньюкаслом» по трансферу Бруно Гимараэса. По данным Бена Джейкобса, клубы обсуждают сделку на сумму свыше 75 млн фунтов, а лондонцы рассчитывают закрыть ее до конца месяца.

Бруно Гимараэс globallookpress.com

Сам футболист уже согласовал личный контракт с «канонирами». При этом «Ньюкасл» пока не спешит отпускать одного из лидеров и готов рассматривать только выгодное предложение.

В прошлом сезоне АПЛ Гимараэс провёл 29 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт бразильца с «Ньюкаслом» действует до лета 2028 года.