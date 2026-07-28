Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко в настоящее время не ведёт переговоров с другими клубами. Об этом сообщает «Евро-Футбол. Ру».

Аргентинский хавбек сосредоточен на переговорах со «Спартаком» о новом контракте с улучшенными финансовыми условиями. Футболист считает себя одним из ключевых игроков команды и рассчитывает, что клуб учтёт его вклад, предложив более выгодное соглашение.

Кроме того, сведения о том, что Барко якобы недоволен жизнью в Москве и хочет покинуть Россию, не соответствуют действительности.

27-летний аргентинец защищает цвета красно-белых с лета 2024 года. Его нынешний контракт со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2027 года.