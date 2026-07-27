Миланский «Интер» намерен официально обсудить условия возможного сотрудничества с английским защитником Джоном Стоунзом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях. Итальянский клуб готов предложить 32-летнему игроку обороны двухлетний контракт.

Джон Стоунз globallookpress.com

На текущий момент Стоунз находится в статусе свободного агента после официального завершения срока действия его соглашения с «Манчестер Сити». Помимо миланцев, активный интерес к опытному защитнику проявляет туринский «Ювентус», представители которого выходили на связь с окружением футболиста в минувшие выходные. Кроме того, у англичанина есть несколько вариантов продолжения карьеры на родине в АПЛ.

В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги Стоунз не являлся игроком стартового состава «горожан». Защитник принял участие всего в 9 матчах регулярного чемпионата, в которых не отметился результативными действиями на поле.