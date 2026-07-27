Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился эмоциями после успешного матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда обыграла казанский «Рубин» со счетом 3:1.

Никита Кривцов globallookpress.com

«Хочу сначала в первую очередь поблагодарить болельщиков, которые приехали на матч, нас поддержали. Было очень приятно и слышно их поддержку. Постарались не подвести их. И, я думаю, что у нас это получилось. Но игра выдалась очень сложная, особенно после удаления, когда "Рубин" уже сел на свою половину поля. Было сложно взломать их оборону. Хотелось бы, конечно, три забить. Чуть-чуть расстроился, но не особо», — приводит слова Кривцова пресс-служба «Краснодара».

23-летний хавбек «быков» внес весомый вклад в успех своего коллектива, отметившись забитым мячом на 53-й минуте встречи. Примечательно, что Кривцов мог оформить в этой игре хет-трик, однако еще два его взятия ворот были отменены судейской бригадой после фиксации нарушений правил.