Известный в прошлом нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков негативно воспринял возвращение в клуб Сандро Шварца и считает, что в этом сезоне не стоит ждать от бело‑голубых хороших результатов.

Сандро Шварц globallookpress.com

Сандро Шварц вернулся в «Динамо» перед стартом этого сезона. Он покинул команду в 2022 году, завоевав с ней бронзовые медали и добравшись до финала Кубка России.

«Конечно, "Динамо" разочаровало. Проблем очень много, и не только футбольных. Сколько ни критикуешь, такое впечатление, что всем все равно на то, что происходит с таким клубом. Пригласили Шварца, а я считаю, что это авантюра чистой воды. Многие негативно восприняли его приход. Я вообще ничего не жду от "Динамо" в этом сезоне. Откуда ждать-то?

У "Локомотива" впереди не хватает футболиста. Такого, как Воробьев. Стараются заткнуть эту позицию Руденко, который в прошлом сезоне играл с фланга. У него есть опыт игры центральным нападающим, но только в ФНЛ. Это совсем другой уровень. Можно взять пример сборной Германии на чемпионате мира. У них не было чистого нападающего, и все видели, что происходило с этой командой. И взять Англию и Норвегию с Кейном и Холанном.

Зенит», «Спартак» и «Краснодар» в первом туре показали настрой на борьбу за первое место. Все понимают, что старт очень важен. Главное сейчас не застояться на старте, не терять очки и сразу включаться в борьбу. Три команды спокойно это сделали. За исключением «Краснодара», которому помогло удаление у соперника. Если бы команды остались в равных составах, и «Рубин» вел 1:0, то южанам пришлось бы попотеть. А так, пока эти три команды оставили хорошее впечатление. Хотя «Краснодар» сейчас находится в более сложной позиции, потому что потерял двух ведущих футболистов«, — сказал Киряков в интервью "Евро-Футбол. Ру".