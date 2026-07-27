Заслуженный тренер России Юрий Сёмин считает главным преимуществом воронежского «Факела» мощную поддержку на домашних играх.

Юрий Сёмин globallookpress.com

«У воронежской команды много духа и эмоций, которые доставляют болельщики. „Факел“ отличается от других команд тем, что на его домашних играх полный стадион. Футбол ведь существует для болельщиков. В этом плане „Факел“ стоит над всеми и имеет преимущество», — сказал Сёмин «СЭ».

В дебютном матче после возвращения в РПЛ «Факел» дома проиграл махачкалинскому «Динамо» со счётом 1:2. Следующим соперником воронежцев станет «Краснодар» — игра пройдёт на поле «быков» 2 августа.