Новым техническим директором сборной Италии может быть назначен известный в прошлом защитник Джорджо Кьеллини.

Джорджо Кьеллини globallookpress.com

По данным La Gazzetta dello Sport, он может сменить на этом посту другого легендарного футболиста — Паоло Мальдини, который оказался замешан в скандале, связанном с назначением наставника «Скуадры Адзурры» Андреа Пирло.

Напомним, что Мальдини лоббировал кандидатуру Пирло, который сотрудничал с известной российской букмекерской компанией.

Сейчас Кьеллини занимает одну из руководящих должностей в «Ювентусе».