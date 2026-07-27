Экс-футболист Андреа Пирло выступил с заявлением. Ранее претендовал на пост главного тренера сборной Италии. Но переговоры осложнились из-за того, что Пирло сотрудничал с российской букмекерской компанией.

Андреа Пирло globallookpress.com

«В последние дни я с большой горечью наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера сборной Италии. Из уважения к институтам, федерации и всем причастным лицам до сих пор я предпочитал хранить молчание. Однако считаю необходимым прояснить несколько моментов. На протяжении всей своей карьеры — сначала как игрок, а теперь как тренер — я всегда выполнял свою работу в полном соответствии с законами стран, в которых трудился, и контрактами, которые подписывал. Профессиональное сотрудничество, ставшее предметом недавних споров, возникло в контексте моей рабочей деятельности в Объединённых Арабских Эмиратах и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Приписывать этому сотрудничеству политический смысл означает приписывать мне убеждения, которых я никогда не высказывал и которые мне несвойственны.

Хочу поблагодарить Мальдини и Леонардо за уважение и доверие, которые они мне оказали. Я знаю их компетентность, серьёзность и ту любовь, которую они всегда посвящали итальянскому футболу. Мне жаль, что чисто спортивное решение так быстро втянули в публичную полемику, которая привела к тому, что мне стали приписывать смыслы и намерения, мне не принадлежащие. Любовь к Италии не зависит от занимаемой должности. Это часть моей истории, моей личности, и она будет сопровождать меня всегда», — написал Пирло в соцсетях.

Ранее велись переговоры с Хосепом Гвардиолой и Карло Анчелотти, но оба специалиста не захотели тренировать сборную Италии.