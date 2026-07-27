Российский футбольный союз (РФС) пригласил на должность одного из руководителей судейского корпуса Джюнейта Чакыра.

Джюнейт Чакыр globallookpress.com

Турецкий арбитр получит должность куратора судейского корпуса Первой лиги и программы развития молодых арбитров РФС.

«Основными направлениями работы Джюнейта Чакыра в РФС станут: формирование единой системы подготовки, оценки, наставничества и продвижения арбитров, а также разработка индивидуальных планов их профессионального, физического и психологического развития. В Первой лиге и Второй лиге он будет участвовать в управлении судейской деятельностью, заниматься назначениями и анализом матчей, проводить обучение, выявлять перспективных арбитров и сопровождать их дальнейшее развитие», — говорится в заявлении РФС.

Чакыр завершил профессиональную карьеру в 2022 году, сейчас ему 49 лет. С 2006 года он был судьёй ФИФА, работал на ЧМ‑2014 и ЧМ‑2018. С 2023 года состоит в экспертно‑судейской комиссии РФС.