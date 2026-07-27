Римская «Рома» достигла принципиальной договоренности с «Болоньей» о переходе аргентинского нападающего Сантьяго Кастро, сообщает авторитетное издание Sky Sport.

Сантьяго Кастро globallookpress.com

Трансфер 21-летнего форварда обойдется римлянам в 35 миллионов евро, не учитывая предусмотренные в соглашении бонусные выплаты. Кроме того, болоньезцы гарантировали себе 10% от суммы последующей перепродажи футболиста.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Кастро являлся игроком основной обоймы своего прежнего клуба. Нападающий принял участие в 35 официальных матчах чемпионата, в которых записал на свой счет 7 забитых мячей и отметился 2 результативными передачами.