Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем защитника команды Нино.

Нино — защитник «Зенита» globallookpress.com

«Судя по тому, как всё складывается, думаю, что Нино останется в "Зените". Нино и без Дивеева стал главным защитником "Зенита" в центральной оси.

С приходом Дивеева они в прошлую весну очень здорово зацементировали оборону. "Зенит" перестал пропускать там, где пропускал», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Действующий контракт Нино с «Зенитом» рассчитан до лета 2028-го года.

Напомним, что подопечные Сергея Семака разгромили «Акрон» (3:0) в матче 1-го тура нового сезона РПЛ. В следующем поединке «сине-бело-голубые» встретятся с «Оренбургом» 2-го августа.