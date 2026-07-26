Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» globallookpress.com

«Всем в Казани будет очень сложно набирать очки. По‑другому здесь не будет. У "Рубина" очень хорошая команда.

Рад, что после пропущенного гола играли спокойно, не поддались эмоциям. Просто давили и забили с качественных комбинаций. Сыграли достаточно надежно. Очень рады победе.

Игра новичков? Для первого матча — хорошо. Все ребята молодцы. Провели качественную игру», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

В следующем матче РПЛ «Краснодар» сыграет против «Факела» 2-го августа.