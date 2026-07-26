Бывший форвард московского «Динамо» Анатолий Коршунов высказался об игре «бело-голубых» в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Несколько разочарован матчем динамовцев с "Крыльями". Игра была рваная. В первом тайме ещё хоть какое‑то преимущество "Динамо" прослеживалось, а во втором они почему‑то сели, и преимущество уже перешло на сторону соперника. "Крылья Советов" имели три неплохих момента, чтобы забить гол. Это недопустимо.

И атака, к сожалению, у "Динамо" была не очень хороша. Хотя какие‑то моменты у ворот соперника всё же возникали. Меня, честно говоря, разочаровал в этом матче Тюкавин: это не тот футболист, игрой которого я любовался в прошлом сезоне. Плоховато провёл матч.

При этом, конечно, надо учесть, что на этом этапе сезона команды чисто функционально готовы по‑разному: те, что не обладают достаточным мастерством, могут очень здорово бегать, а более мастеровитые могут быть ещё не полностью готовы», — сказал Коршунов «Матч ТВ».

В следующем поединке московское «Динамо» сыграет против «Балтики» 1-го августа.