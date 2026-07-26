Защитник «Локомотива» Георгий Джикия высказался о своем дебюте за «железнодорожников» в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Георгий Джикия — защитник «Локомотива» globallookpress.com

«Как оценю свой дебют? Смазано: гол залетел после рикошета, не выиграли. Уровень РПЛ после моего отъезда? Тяжело пока оценивать. Только начался чемпионат для нас. Меня долго здесь не было, посмотрим, что будет дальше. Очень приятно, что много болельщиков пришли в такую дождливую погоду.

На что рассчитывает "Локомотив"? То, что касается задач на сезон, — для нас они озвучены, но вам говорить не буду. Сезон только начался. Сегодня расстраивает немного, что не удалось победить.

Как сказался уход Воробьева? Дима — хороший нападающий. Мы должны справляться с этим внутри команды. Дима принял решение, здоровья ему и удачи», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

В следующем матче РПЛ «Локомотив» сыграет против махачкалинского «Динамо» 1-го августа.