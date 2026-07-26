В матче первого тура между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» зафиксирована ничья — 1:1.
Уже на 8‑й минуте хозяева вышли вперёд после точного удара Зелимхана Бакаева.
После этого инициативой на поле завладели гости, но смогли отыграться только в конце встречи.
Гол за «Ахмат» забил албанский новичок Эральд Максути, появившийся на поле во втором тайме.
Результат матча
ЛокомотивМосква1:1АхматГрозный
0:1 Эральд Максути 83'
Локомотив: Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Жерзино Ньямси, Евгений Морозов, Лукас Фассон (Максим Ненахов 58'), Алексей Батраков, Артём Карпукас, Солтмурад Бакаев, Сергей Пиняев, Александр Руденко, Вадим Раков
Ахмат: Гиорги Шелия, Денис Адамов, Турпал-Али Ибишев, Клисман Цаке, Мирослав Богосавац, Исмаэл Силва, Жулио Ромау, Максим Самородов, Касинтура, Лечи Садулаев, Георгий Мелкадзе
Жёлтая карточка: Лукас Фассон 54' (Локомотив)
Во втором туре «Локомотив» отправится в гости к «Динамо» Мх, а «Ахмат» примет «Спартак».