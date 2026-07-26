В матче первого тура между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» зафиксирована ничья — 1:1.

Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев globallookpress.com

Уже на 8‑й минуте хозяева вышли вперёд после точного удара Зелимхана Бакаева.

После этого инициативой на поле завладели гости, но смогли отыграться только в конце встречи.

Гол за «Ахмат» забил албанский новичок Эральд Максути, появившийся на поле во втором тайме.

Результат матча

ЛокомотивМоскваЛокомотив1:1АхматАхматГрозный
0:1 Эральд Максути 83'
Локомотив:  Антон Митрюшкин,  Александр Сильянов,  Жерзино Ньямси,  Евгений Морозов,  Лукас Фассон (Максим Ненахов 58'),  Алексей Батраков,  Артём Карпукас,  Солтмурад Бакаев,  Сергей Пиняев,  Александр Руденко,  Вадим Раков
Ахмат:  Гиорги Шелия,  Денис Адамов,  Турпал-Али Ибишев,  Клисман Цаке,  Мирослав Богосавац,  Исмаэл Силва,  Жулио Ромау,  Максим Самородов,  Касинтура,  Лечи Садулаев,  Георгий Мелкадзе
Жёлтая карточка:  Лукас Фассон 54' (Локомотив)

Во втором туре «Локомотив» отправится в гости к «Динамо» Мх, а «Ахмат» примет «Спартак».