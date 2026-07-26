В матче первого тура между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» зафиксирована ничья — 1:1.

Зелимхан Бакаев globallookpress.com

Уже на 8‑й минуте хозяева вышли вперёд после точного удара Зелимхана Бакаева.

После этого инициативой на поле завладели гости, но смогли отыграться только в конце встречи.

Гол за «Ахмат» забил албанский новичок Эральд Максути, появившийся на поле во втором тайме.

Результат матча Локомотив Москва 1:1 Ахмат Грозный 0:1 Эральд Максути 83' Локомотив: Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Жерзино Ньямси, Евгений Морозов, Лукас Фассон ( Максим Ненахов 58' ), Алексей Батраков, Артём Карпукас, Солтмурад Бакаев, Сергей Пиняев, Александр Руденко, Вадим Раков Ахмат: Гиорги Шелия, Денис Адамов, Турпал-Али Ибишев, Клисман Цаке, Мирослав Богосавац, Исмаэл Силва, Жулио Ромау, Максим Самородов, Касинтура, Лечи Садулаев, Георгий Мелкадзе Жёлтая карточка: Лукас Фассон 54' (Локомотив)

Статистика матча 47% Владение мячом 53%

Во втором туре «Локомотив» отправится в гости к «Динамо» Мх, а «Ахмат» примет «Спартак».