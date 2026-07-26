Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о поражении своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).

Джонатан Альба — главный тренер «Ростова» globallookpress.com

Напомним, что ростовчане вели со счетом 1:0 до 84-й минуте, а затем пропустили два гола.

«Почему, играя с 49‑й минуты в большинстве, проиграли "Оренбургу"? Потому что мы не знали, как играть матч в большинстве. Когда на табло был счёт 1:0 в нашу пользу, мы не понимали, как правильно играть дальше.

Понятно, что были готовы тактически, знали, как разыгрывать стандарты, но эмоционально не сумели правильно перестроиться. Нужно было забивать второй, спокойно побеждать, но эмоции вышли на первый план. Стали проигрывать борьбу, пропустили гол. Первый тайм провели очень хорошо, как и начало второго, но дальше у нас ничего не получилось.

Чем продиктована замена Сулейманова? Он сам попросил замену, почувствовав дискомфорт», — сказал Альба «Матч ТВ».

В следующей встрече РПЛ «Ростов» встретится с «Родиной» 31-го июля.