Петербургский «Зенит» одержал уверенную гостевую победу над тольяттинским «Акроном» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/27. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

Александр Соболев
Александр Соболев globallookpress.com

В составе действующих чемпионов дублем отметился нападающий Александр Соболев. Еще по одному мячу на свой счет записали полузащитник Густаво Мантуан, а также легионеры Джон Джон и Фелипе Аугусто.

Результат матча

АкронТольяттиАкрон0:5ЗенитЗенитСанкт-Петербург
0:1 Густаво Мантуан 35' 0:2 Джон Джон 78' 0:3 Фелипе Аугусто 84'
Акрон:  Виталий Гудиев,  Вячеслав Бардыбахин,  Йонуц Неделчяру,  Марат Бокоев,  Роберто Фернандес,  Алекса Джурасович,  Кристиян Бистрович,  Стефан Лончар,  Арсений Дмитриев,  Кевин Аревало,  Слободан Тедич
Зенит:  Денис Адамов,  Игорь Дивеев,  Нино,  Роман Вега,  Густаво Мантуан (Кевин Андраде 89'),  Вильмар Барриос,  Вендел (Ванья Дркушич 67'),  Педриньо,  Джон Джон,  Максим Глушенков,  Александр Соболев
Жёлтая карточка:  Вендел 54' (Зенит)

Благодаря этой крупной победе подопечные Сергея Семака набрали три очка и возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Во 2-м туре РПЛ «Зенит» примет на своем поле казанский «Рубин», а «Акрон» проведет домашнюю встречу против воронежского «Факела».