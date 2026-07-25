Петербургский «Зенит» одержал уверенную гостевую победу над тольяттинским «Акроном» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/27. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.
В составе действующих чемпионов дублем отметился нападающий Александр Соболев. Еще по одному мячу на свой счет записали полузащитник Густаво Мантуан, а также легионеры Джон Джон и Фелипе Аугусто.
Результат матча
АкронТольятти0:5ЗенитСанкт-Петербург
0:1 Густаво Мантуан 35' 0:2 Джон Джон 78' 0:3 Фелипе Аугусто 84'
Акрон: Виталий Гудиев, Вячеслав Бардыбахин, Йонуц Неделчяру, Марат Бокоев, Роберто Фернандес, Алекса Джурасович, Кристиян Бистрович, Стефан Лончар, Арсений Дмитриев, Кевин Аревало, Слободан Тедич
Зенит: Денис Адамов, Игорь Дивеев, Нино, Роман Вега, Густаво Мантуан (Кевин Андраде 89'), Вильмар Барриос, Вендел (Ванья Дркушич 67'), Педриньо, Джон Джон, Максим Глушенков, Александр Соболев
Жёлтая карточка: Вендел 54' (Зенит)
Благодаря этой крупной победе подопечные Сергея Семака набрали три очка и возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Во 2-м туре РПЛ «Зенит» примет на своем поле казанский «Рубин», а «Акрон» проведет домашнюю встречу против воронежского «Факела».