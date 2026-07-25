Петербургский «Зенит» одержал уверенную гостевую победу над тольяттинским «Акроном» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/27. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

Александр Соболев globallookpress.com

В составе действующих чемпионов дублем отметился нападающий Александр Соболев. Еще по одному мячу на свой счет записали полузащитник Густаво Мантуан, а также легионеры Джон Джон и Фелипе Аугусто.

Результат матча Акрон Тольятти 0:5 Зенит Санкт-Петербург 0:1 Густаво Мантуан 35' 0:2 Джон Джон 78' 0:3 Фелипе Аугусто 84' Акрон: Виталий Гудиев, Вячеслав Бардыбахин, Йонуц Неделчяру, Марат Бокоев, Роберто Фернандес, Алекса Джурасович, Кристиян Бистрович, Стефан Лончар, Арсений Дмитриев, Кевин Аревало, Слободан Тедич Зенит: Денис Адамов, Игорь Дивеев, Нино, Роман Вега, Густаво Мантуан ( Кевин Андраде 89' ), Вильмар Барриос, Вендел ( Ванья Дркушич 67' ), Педриньо, Джон Джон, Максим Глушенков, Александр Соболев Жёлтая карточка: Вендел 54' (Зенит)

Статистика матча 52% Владение мячом 48%

Благодаря этой крупной победе подопечные Сергея Семака набрали три очка и возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Во 2-м туре РПЛ «Зенит» примет на своем поле казанский «Рубин», а «Акрон» проведет домашнюю встречу против воронежского «Факела».