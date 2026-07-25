«Спартак» одержал победу над «Родиной» (3:0) в матче 1-го тура российской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча t.me/fcsmtg

В 1-м тайме «красно-белые» забили один гол, отличился Маркиньос на 24-й минуте.

Во 2-м отрезке «Спартак» отметился еще двумя безответными голами благодаря точным ударам Кристофера Мартинса на 80-й минуте и Данила Пруцева на 86-й минуте.

Результат матча

СпартакМоскваСпартак3:0РодинаРодинаМосква
1:0 Маркос Маркиньос 24' 2:0 Кристофер Мартинс 79' 3:0 Данил Пруцев 86'
Спартак:  Руслан Литвинов,  Срджан Бабич,  Виктор Парада,  Маркос Маркиньос (Игорь Дмитриев 81'),  Жедсон Фернандеш,  Наиль Умяров,  Роман Зобнин,  Эсекьель Барко,  Пабло Солари,  Манфред Угальде,  Maksimenko
Родина:  Сергей Волков,  Артём Сокол,  Митя Крижан,  Артём Мещанинов,  Илья Дятлов,  Андрей Егорычев,  Руслан Фищенко,  Йорди Рейна,  Солтмурад Бакаев,  Иван Тимошенко,  Maksimenko

В следующем поединке РПЛ «Спартак» сыграет против «Ахмата» 2-го августа, а «Родина» встретится с «Ростовом» 31-го июля.