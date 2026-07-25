В следующем поединке РПЛ «Спартак» сыграет против «Ахмата» 2-го августа, а «Родина» встретится с «Ростовом» 31-го июля.

Во 2-м отрезке «Спартак» отметился еще двумя безответными голами благодаря точным ударам Кристофера Мартинса на 80-й минуте и Данила Пруцева на 86-й минуте.

В 1-м тайме «красно-белые» забили один гол, отличился Маркиньос на 24-й минуте.

«Спартак» одержал победу над «Родиной» (3:0) в матче 1-го тура российской Премьер-лиги.

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