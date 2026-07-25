«Спартак» одержал победу над «Родиной» (3:0) в матче 1-го тура российской Премьер-лиги.
В 1-м тайме «красно-белые» забили один гол, отличился Маркиньос на 24-й минуте.
Во 2-м отрезке «Спартак» отметился еще двумя безответными голами благодаря точным ударам Кристофера Мартинса на 80-й минуте и Данила Пруцева на 86-й минуте.
Результат матча
СпартакМосква3:0РодинаМосква
1:0 Маркос Маркиньос 24' 2:0 Кристофер Мартинс 79' 3:0 Данил Пруцев 86'
Спартак: Руслан Литвинов, Срджан Бабич, Виктор Парада, Маркос Маркиньос (Игорь Дмитриев 81'), Жедсон Фернандеш, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Манфред Угальде, Maksimenko
Родина: Сергей Волков, Артём Сокол, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Илья Дятлов, Андрей Егорычев, Руслан Фищенко, Йорди Рейна, Солтмурад Бакаев, Иван Тимошенко, Maksimenko
В следующем поединке РПЛ «Спартак» сыграет против «Ахмата» 2-го августа, а «Родина» встретится с «Ростовом» 31-го июля.