Бразильский «Фламенго» пытался договориться с «Зенитом» о переходе нападающего Луиса Энрике, однако переговоры не принесли результата.

Луис Энрике globallookpress.com

По информации RTI Esporte, клуб из Рио-де-Жанейро рассчитывал арендовать 25-летнего форварда на один сезон с последующим правом выкупа. Однако руководство «Зенита» не устроил такой формат сделки.

Сообщается, что петербургский клуб готов обсуждать только полноценный трансфер бразильского футболиста. При этом сине-бело-голубые оценивают Луиса Энрике в 40 миллионов евро, тогда как «Фламенго» готов потратить на покупку игрока не более 20 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Луис Энрике провел 28 матчей в РПЛ, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.