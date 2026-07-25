Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Факела» (2:1).

Вадим Евсеев — главный тренер махачкалинского «Динамо» globallookpress.com

«В сегодняшней игре на первый план вышли эмоции? Конечно, мы не в оптимальной форме. Ничья была бы закономерным результатом.

Много было простых передач в борьбу, в принципе, "Факел" так и прошел Первую лигу. Был план, мы его выполнили, и замены, которые мы совершили, привели ко второму голу», — сказал Евсеев «Матч ТВ».

В следующей встрече РПЛ махачкалинское «Динамо» сыграет против «Локомотива» 1-го августа.