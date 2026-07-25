В матче 1-го тура РПЛ состоится встреча московского «Динамо» и «Крыльев Советов». Команды сойдутся 25 июля в 14:00 по мск. Где смотреть игру? Об этом расскажем в нашем анонсе.

«Динамо» подошло к матчу в хорошей форме. Москвичи одержали 5 побед подряд в рамках межсезонной подготовки. Последним результатом стал разгром ЦСКА со счетом 5:2. Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» финишировало в РПЛ седьмым.

У «Крыльев Советов» подготовка к сезону прошла безуспешно. За 5 игр у команды одна ничья и 4 поражения, причем подряд. Из последних результатов самарцев стоит отметить 2:3 со «Спартаком», 0:2 с «Рубином» и 1:2 с «Акроном». В прошлом сезоне РПЛ «Крылья» закончили всего в 5 очках от зоны плей-офф.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Букмекеры выставили 1.43 на победу «Динамо» и 7.00 на победу «Крыльев Советов», за 4.90 можно поставить на ничью.

ИИ считает, что победителем встречи станут «Крылья Советов».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча «Динамо» — «Краснодар» в подробном онлайн-репортаже.