«Нижний Новгород» обыграл в гостях «Челябинск» в матче 3-го тура Первой лиги — 2:1.
Вячеслав Грулев вывел гостей вперед на 33-й минуте, реализовав пенальти. Матвей Урванцев сравнял счет на 40-й минуте. Тимофей Комиссаров на 45+3-й минуте забил победный мяч для нижегородской команды.
Результат матча
ЧелябинскРоссия. Первая лига1:2Нижний НовгородНижний Новгород
Челябинск: Pereverzev, Pridava, Baytukov, Berdnikov, Kochiev, Kertanov, Makarov, Gadzhimuradov, N'Diaye, Levin, Urvantsev
Нижний Новгород: Medvedev, Aleksandrov, Koledin, Karic, Gudkov, Popolitov, Sokolov, Kalinski, Timofeev, Grulev, Komissarov
Жёлтая карточка: Владислав Сарвели 86' (Нижний Новгород)
«Нижний Новгород» набрал 9 очков и возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Челябинск» (3) — одиннадцатый.