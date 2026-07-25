«Нижний Новгород» обыграл в гостях «Челябинск» в матче 3-го тура Первой лиги — 2:1.

Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев globallookpress.com

Вячеслав Грулев вывел гостей вперед на 33-й минуте, реализовав пенальти. Матвей Урванцев сравнял счет на 40-й минуте. Тимофей Комиссаров на 45+3-й минуте забил победный мяч для нижегородской команды.

Результат матча

ЧелябинскРоссия. Первая лигаЧелябинск1:2Нижний НовгородНижний НовгородНижний Новгород
Челябинск:  Pereverzev,  Pridava,  Baytukov,  Berdnikov,  Kochiev,  Kertanov,  Makarov,  Gadzhimuradov,  N'Diaye,  Levin,  Urvantsev
Нижний Новгород:  Medvedev,  Aleksandrov,  Koledin,  Karic,  Gudkov,  Popolitov,  Sokolov,  Kalinski,  Timofeev,  Grulev,  Komissarov
Жёлтая карточка:  Владислав Сарвели 86' (Нижний Новгород)

«Нижний Новгород» набрал 9 очков и возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Челябинск» (3) — одиннадцатый.