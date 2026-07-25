«Нижний Новгород» набрал 9 очков и возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Челябинск» (3) — одиннадцатый.

Вячеслав Грулев вывел гостей вперед на 33-й минуте, реализовав пенальти. Матвей Урванцев сравнял счет на 40-й минуте. Тимофей Комиссаров на 45+3-й минуте забил победный мяч для нижегородской команды.

«Нижний Новгород» обыграл в гостях «Челябинск» в матче 3-го тура Первой лиги — 2:1.

2.68

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