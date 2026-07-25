Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал ничью в матче первого тура РПЛ против «Динамо» (0:0).

Сергей Булатов globallookpress.com

«Несмотря на 0:0, матч был весьма интересным. С обилием моментов. Конечно, голы — всегда украшение, но, наверно, оставили их на следующие матчи. Удовлетворен, что в конце даже посвежее остались. Чуть надо доводить подходы и моменты до логического завершения.

Почему три замены сделали? Нам нужна была скорость. Хотели быстрых футболистов получить впереди. В последние 30 минут создавали моменты за счет их быстроты.

Мы смотрели матчи "Динамо" при подготовке. Есть момент, что мы сами хотим играть в футбол. Но не бывает аплодисментов одной рукой. Пытались разрушить их игру, а уже потом создавали свои моменты. Хотим быть быстрыми, это наше кредо. И хотим со всеми кусаться. Нас ждет большая дорога, пока сделан маленький шаг. Удовлетворены ничьей по большому счету, хотя хотелось победить», — приводит слова Булатова «Матч ТВ».

Следующий матч команды состоится в Москве против ЦСКА 1 августа.