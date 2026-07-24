Марк ван Боммел прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Для меня большая честь стать главным тренером сборной Бельгии. Я хотел бы поблагодарить Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию за оказанное мне доверие.

У Бельгии есть выдающиеся игроки и огромный потенциал. Вместе с моим тренерским штабом мы хотим создать команду, которая будет дисциплинированной, амбициозной и достаточно смелой, чтобы конкурировать с лучшими.

Успех никогда не гарантирован, но упорный труд, честность и преданность делу — да. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь этой команде совершенствоваться каждый день и заставить бельгийский народ гордиться нами.

Я с нетерпением жду встречи с игроками, персоналом и болельщиками и начала этой новой главы вместе», — сказал ван Боммел пресс-службе сборной Бельгии.

Напомним, что национальная команда добралась до четвертьфинала чемпионата мира 2026-го года, где уступила сборной Испании со счетом 1:2.