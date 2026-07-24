Голландский специалист Марк ван Боммел стал новым главным тренером сборной Бельгии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Марк ван Боммел globallookpress.com

Соглашение между сторонами рассчитано до конца чемпионата Европы-2028.

В качестве тренера ван Боммел руководил «ПСВ», «Вольфсбургом» и «Антверпеном», где добился выдающихся успехов, приведя клуб к историческому золотому дублю на внутренней арене: победе в бельгийской Про-лиге и Кубке Бельгии в сезоне-2022/2023.

49-летний специалист сменил на данной должности француза Руди Гарсию, под чьим руководством Бельгия дошла до 1/4 финала ЧМ-2026.