Андреа Пирло принял устное предложение Федерации футбола Италии и возглавит национальную команду. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Андреа Пирло globallookpress.com

Стало известно, что Пирло дал согласие на подписание долгосрочного контракта до чемпионата мира 2030-го года с зарплатой не более 1,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось об интересе Федерации футбола страны к испанскому специалисту Хосепу Гвардиоле, но тот ответил отказом.

Напомним, что сборная Италии не смогла отобраться на ЧМ-2026, уступив в стыковом матче квалификации Боснии и Герцеговине по пенальти.