Испанец Пеп Гвардиола не будет тренировать сборную Италии, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

«Гвардиола отказался от предложения федерации возглавить сборную Италии на посту главного тренера. Гвардиола рассматривал это предложение на этой неделе, но хочет посвятить время семье, восстановить силы и вернуться к футболу позже», — написал Романо в соцсети.

Последним местом работы знаменитого тренера был «Манчестер Сити», который он возглавлял с 2016 года и покинул летом 2026‑го. Вместе с «горожанами» 55‑летний Гвардиола выиграл 20 различных трофеев, в том числе один раз — Лигу чемпионов.