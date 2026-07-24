Полузащитник ЦСКА Данила Козлов высказался о волевой победе своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).

Фрагмент матча ЦСКА — «Балтика» t.me/pfccskamoscow

«Как смогли прийти в себя после быстрого гола? Нам как дали пощечину на первой минуте, так мы сразу и пришли в себя. Начали матч, наверное, не о том думая.

Что бы я предпочел: чтобы мой гол засчитали и дальше игра пошла, или же слава богу, что всё сложилось так, как сложилось? Засчитывайте мой гол, а остальные голы в принципе не важны (смеется). Но, конечно, главное, что мы выиграли», — сказал Козлов «Матч ТВ».

В следующем поединке РПЛ ЦСКА сыграет против «Крыльев Советов» 1-го августа.