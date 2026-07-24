Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался о возможном переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в армейский клуб.

Мирлинд Даку globallookpress.com

«Как-то сейчас оценить трансфер тяжело, потому что он ещё не произошёл. Если говорить про игрока: Даку — один из лучших нападающих в России, который умеет очень много. И если он мотивирован, он может стать и лучшим. Очень хороший форвард для РПЛ! Даку может усилить любую команду РПЛ, в том числе и ЦСКА, но ждём и наблюдаем за ситуацией, как всё произойдёт», — цитирует Корнаухова «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что ЦСКА готов выплатить «Рубину» за албанского форварда отступные в размере 10 млн евро.

В прошлом сезоне Даку провел за «Рубин» 29 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу.