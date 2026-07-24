Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре «Балтики» в очной встрече (2:1) в рамках 1-го тура РПЛ.

Фрагмент матча ЦСКА — «Балтика» t.me/fc_baltika

«Были неплохие скорости, плотность игры хорошая. Мы видели, что разные тактики применяют команды.

После первого гола ошибку сделала "Балтика", что отошла слишком глубоко в оборону, за это поплатилась. И, конечно же, видно, что не хватает "Балтике" центрального защитника, которого отдали в "Зенит" (Кевина Андраде). И не хватает Хиля, который моменты свои использовал.

Игра оставила неплохое впечатление, особенно на фоне того, что мы недавно посмотрели чемпионат мира», — сказал Гришин «Матч ТВ».

В следующем поединке РПЛ ЦСКА сыграет против «Крыльев Советов» 1-го августа. «Балтика» в тот же день встретится с московским «Динамо».