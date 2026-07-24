Защитник Идрисса Гейе покинул «Эвертон». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Идрисса Гейе globallookpress.com

«Каждый в "Эвертоне" благодарен Идриссе за его трудолюбие, профессионализм и вклад в игру на протяжении его двух периодов в команде. Лидерские качества Идриссы в раздевалке и за её пределами оказывали ощутимое влияние, особенно это касается нашего последнего сезона на "Гудисон Парк".

Двери клуба всегда будут открыты для Идриссы, мы желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем», — приводит слова главного тренера «ирисок» Дэвида Мойеса официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Гейе провел за «Эвертон» 25 матчей в рамках АПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.