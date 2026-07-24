Наставник «Родины» Хуан Диас поделился ожиданиями от матча со «Спартаком», который состоится 25 июля.

Хуан Диас globallookpress.com

«Конечно, мы с нетерпением и большим воодушевлением ждём начала этого турнира, за право участвовать в котором мы так упорно боролись в прошлом году. Что касается первого соперника в сезоне, то прежде всего мы собираемся получить удовольствие от игры, ведь это гранд российского футбола. А хороший это вариант или плохой — увидим после матча.

В любом случае в чемпионате нужно сыграть со всеми, рано или поздно. Будем бороться, сражаться и постараемся представить "Родину" в лучшем свете», — цитирует Диаса «Чемпионат».