Лучший игрок чемпионата мира 2026 года Родри согласовал личный контракт с мадридским «Реалом» до 2030 года, информирует журналист Николо Скира.

По данным источника, «королевский клуб» готов начать переговоры о трансфере 30‑летнего испанца с «Манчестер Сити», за который играет полузащитник.

До этого Родри отклонил предложение «горожан» о новом контракте — его текущее соглашение заканчивается летом 2027 года. За «Ман Сити» Родри выступает с 2019 года: всего он провёл за команду 298 матчей, забил 28 мячей и отметился 32 ассистами.

Ранее с похожей новостью в СМИ выступил другой авторитетный журналист Маттео Моретто.